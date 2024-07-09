  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Григорчук получит существенное усиление в Нефтчи
В тренде

Григорчук получит существенное усиление в Нефтчи

Наши за границей

У тренера будет возможность создать команду

Григорчук получит существенное усиление в Нефтчи

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Во время переговоров Романа Иосифовича с руководством "бело-черных" стороны договорились о 6-7 трансферах. Пока украинский специалист анализирует варианты на три позиции.

Читайте также: Григорчук: На матч с Нефтчи футболисты были мотивированными

Еще до появления экс-наставника "Черноморца" 9-кратный чемпион Азербайджана подписал четырех легионеров. Пока их имена не раскрывают, поскольку ждут закрытия соглашения.

Прошлый сезон "флагман" завершил только пятым. Для Григорчука это уже второй клуб из этой страны после "Габалы" (2015-2018). Во главе команды специалист дважды выиграл серебро и бронзу первенства, а также столько раз пробивался в финал национального кубка.

По теме
yellow-arrow
Яремчук сомневается в переходе в Трабзонспор, но турки настаивают на трансфере
yellow-arrow
Мудрик сократил отпуск и вернулся к тренировкам с Челси
yellow-arrow
AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале
Роман Григорчук Нефтчи (Баку)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportinfo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.07.2024 в 05:30
Григорчук как крыса с корабля убежал из Одессы... Позор тебе Рома!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.07.2024 в 05:30
Григорчук как крыса с корабля убежал из Одессы... Позор тебе Рома!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости