Григорчук получит существенное усиление в Нефтчи

Во время переговоров Романа Иосифовича с руководством "бело-черных" стороны договорились о 6-7 трансферах. Пока украинский специалист анализирует варианты на три позиции.

Еще до появления экс-наставника "Черноморца" 9-кратный чемпион Азербайджана подписал четырех легионеров. Пока их имена не раскрывают, поскольку ждут закрытия соглашения.

Прошлый сезон "флагман" завершил только пятым. Для Григорчука это уже второй клуб из этой страны после "Габалы" (2015-2018). Во главе команды специалист дважды выиграл серебро и бронзу первенства, а также столько раз пробивался в финал национального кубка.