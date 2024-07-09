Брюгге не взял Яремчука на тренировочный сбор

Вчера, 8 июля "Брюгге" отправился на межсезонный подготовительный сбор в голландский город Брабант.

Главный тренер Ники Хайен привлек 31 футболиста, но в этом списке нет украинского форварда Романа Яремчук. Поэтому можно сделать вывод, что на украинца не рассчитывают в новом сезоне.

Минувший сезон 28-летний Яремчук провел в аренде в испанской "Валенсии", в составе которой сыграл 34 матча и забил 8 голов.

Недавно "Брюгге" получил по игроку предложение в размере 8 млн евро от турецкого "Трабзонспора", которое устроило бельгийский клуб, однако сам Роман отказался ехать в Турцию и отклонил это привлекательное в финансовом плане предложение.

На данный момент интерес к Яремчуку проявляют итальянская "Болонья" и французский "Брест". Стоит добавить, что контракт форварда сборной Украины с "Брюгге" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.