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Брюгге не взял Яремчука на тренировочный сбор

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Явный признак того, что клуб не рассчитывает на игрока в следующем сезоне

Брюгге не взял Яремчука на тренировочный сбор

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вчера, 8 июля "Брюгге" отправился на межсезонный подготовительный сбор в голландский город Брабант.

Главный тренер Ники Хайен привлек 31 футболиста, но в этом списке нет украинского форварда Романа Яремчук. Поэтому можно сделать вывод, что на украинца не рассчитывают в новом сезоне.

Минувший сезон 28-летний Яремчук провел в аренде в испанской "Валенсии", в составе которой сыграл 34 матча и забил 8 голов.

Недавно "Брюгге" получил по игроку предложение в размере 8 млн евро от турецкого "Трабзонспора", которое устроило бельгийский клуб, однако сам Роман отказался ехать в Турцию и отклонил это привлекательное в финансовом плане предложение.

На данный момент интерес к Яремчуку проявляют итальянская "Болонья" и французский "Брест". Стоит добавить, что контракт форварда сборной Украины с "Брюгге" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

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Источник:
clubbrugge.be
Опубликовал: Алина Ерофеева
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