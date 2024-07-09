Известны финансовые условия аренды Сироты в Маккаби

Как мы уже сообщали ранее , израильский "Маккаби" Хайфа близок к аренде у "Динамо" защитника Александра Сироты.

По информации Sport.ua, арендное соглашение буддет рассчитано на один год, при этом "Маккаби" будет иметь первоочередное право выкупить контракт защитника. Обязательный выкуп будет возможен при условии проведения игроком 80 процентов матчей за сезон.

За аренду игрока израильский клуб заплатит 500 тысяч евро, а за полноценный трансфер нужно будет заплатить 2,5 миллиона евро. Таким образом, общая сумма трансфера может составить 3 миллиона евро.

В "Маккаби" Сирота будет зарабатывать 400 тысяч евро за сезон. В Киеве зарплата игрока составляла 300 тысяч евро в год без учета бонусов.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Сирота сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. С приходом Александра Шовковского игрок потерял место в составе "Динамо".