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Бордо планируют отправить в третий дивизион

Наши за границей

Известный клуб переживает непростые времена

Бордо планируют отправить в третий дивизион

Фото: L`Equipe

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Если "жирондинцы" не предоставят финансовые гарантии, что им не придется прекращать свое выступление в Лиге 2 в течение сезона, команда будет играть в Национальном чемпионате.

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Ситуацию может исправить компания Fenway Sports Group, инициировавшая покупку мажоритарного пакета акций. Она также владеет "Ливерпулем". Предыдущий сезон коллектив из одноименного города занял 12-ю строчку во втором дивизионе.

С января 2022 года "Бордо" представляет украинец Даниил Игнатенко. В его активе 79 поединков, 9 результативных действий и 26 желтых карточек. На родине полузащитник больше всего играл в "Мариуполе" (43 встречи).

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Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Footmercato, Get football news France
Опубликовал: Александр Симченко
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