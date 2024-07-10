Бордо планируют отправить в третий дивизион

Если "жирондинцы" не предоставят финансовые гарантии, что им не придется прекращать свое выступление в Лиге 2 в течение сезона, команда будет играть в Национальном чемпионате.

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Ситуацию может исправить компания Fenway Sports Group, инициировавшая покупку мажоритарного пакета акций. Она также владеет "Ливерпулем". Предыдущий сезон коллектив из одноименного города занял 12-ю строчку во втором дивизионе.

С января 2022 года "Бордо" представляет украинец Даниил Игнатенко. В его активе 79 поединков, 9 результативных действий и 26 желтых карточек. На родине полузащитник больше всего играл в "Мариуполе" (43 встречи).