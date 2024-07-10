Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен

Экс-игрок " Челси " и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал вингера Михаила Мудрика за игру в составе лондонской команды.

"Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен, и "Челси" не заработает на нем никаких денег.

Он еще слишком сырой, и он не становится лучше при любых — никаких улучшений нет.

Кто захочет купить Мудрика? Я бы сейчас не купил его даже за 10 миллионов фунтов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов. Зачем тратить деньги на игрока, который совершенно непродуктивен.