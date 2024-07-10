Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен
В Англии снова критикуют украинца
фото из свободных источников
Экс-игрок "
"Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен, и "Челси" не заработает на нем никаких денег.
Он еще слишком сырой, и он не становится лучше при любых — никаких улучшений нет.
Кто захочет купить Мудрика? Я бы сейчас не купил его даже за 10 миллионов фунтов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов. Зачем тратить деньги на игрока, который совершенно непродуктивен.
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Он в "Челси" уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было нелегко, учитывая обстоятельства, в которых он оказался. Судя по тому, что я видел, я действительно обеспокоен тем, что "Челси" подписали бесполезного игрока в лице Мудрика, и им придется его заменить.
Меня купили за 2 миллиона фунтов стерлингов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов стерлингов или около того — это безумие!", - сказал Лебеф.
В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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