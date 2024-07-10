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Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен

Наши за границей
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В Англии снова критикуют украинца

Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал вингера Михаила Мудрика за игру в составе лондонской команды.

"Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен, и "Челси" не заработает на нем никаких денег.

Он еще слишком сырой, и он не становится лучше при любых — никаких улучшений нет.

Кто захочет купить Мудрика? Я бы сейчас не купил его даже за 10 миллионов фунтов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов. Зачем тратить деньги на игрока, который совершенно непродуктивен.

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Он в "Челси" уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было нелегко, учитывая обстоятельства, в которых он оказался. Судя по тому, что я видел, я действительно обеспокоен тем, что "Челси" подписали бесполезного игрока в лице Мудрика, и им придется его заменить.

Меня купили за 2 миллиона фунтов стерлингов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов стерлингов или около того — это безумие!", - сказал Лебеф.

В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Франк Лебеф Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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gulfstream
11.07.2024 в 00:09
Та пішов він) Там цілий кулак таких, наприклад, Ензо Фернандез, куплений за 121 млн в 2023 році. Запамʼятав хтось такого гравця в АПЛ минулого сезону? Але чогось про нього не говорять)
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2
0
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Комментарии 2
gulfstream
11.07.2024 в 00:09
Та пішов він) Там цілий кулак таких, наприклад, Ензо Фернандез, куплений за 121 млн в 2023 році. Запамʼятав хтось такого гравця в АПЛ минулого сезону? Але чогось про нього не говорять)
Ответить
2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.07.2024 в 23:53
200% правий!
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0
5

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