Гура: Украинские игроки в Шерифе? Если только Тису переплыть

Украинский наставник тираспольского "Шерифа" Юрий Гура рассказал о том, какие задачи ставятся перед командой на грядущий сезон и порассуждал о возможном подписании украинских игроков.

Читайте также Украинские тренеры в Шерифе: от Алескерова до Гуры

– Какие задачи поставлены на сезон перед командой?

– Чемпионство и Кубок Молдовы, как обычно. И еврокубки, где хочется попасть в группу – если не Лиги Европы, то в Лигу конференций. Хочется больше положительного результата. Но чемпионство и Кубок – это "во главе угла".

– А какую стадию еврокубков (Лиги Европы или Лиги конференций) лично вы будете считать успехом?

– Положительный результат – это группа.

– Сейчас все клубы ведут активную работу на трансферном рынке. Ждать ли нам в "Шерифе" украинских футболистов, возможно, ваших экс-подопечных по "Александрии"? Также "Днепр-1" находится в очень затруднительном положении и почти все игроки покинули команду. Не пытались кого-нибудь подписать из команды Юрия Максимова?

– Вы знаете, какое в Украине положение. Выехать сейчас футболистам с украинским паспортом очень тяжело. Те, кто смог это сделать, играют в Испании, Англии. А нашим людям тяжело уехать.

Не было даже никаких переговоров, ведь какой смысл, если человек не сможет приехать? Зачем вести переговоры? В любом случае должны быть документы, чтобы он уехал. Если у нас в чемпионате Украины клубы не могут обеспечить бронирование от мобилизации... Все упирается в документы. Если бы границы были открыты, можно было бы рассматривать игроков из Украины.

– "Шериф" в вопросах выезда не помогает?

– Здесь же не "Шериф", а правительство Украины… Вы же понимаете, что мобилизация и уехать тяжело. Если через Тису переплыть на матрасе только (смеется).