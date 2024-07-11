Украинец присоединился к тренерскому штабу Гуры в Шерифе
Фото: ФК Шериф
Украинский тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Гура в сезоне 2024/25 будет работать с соотечественником в тренерском штабе. Им стал Дмитрий Пархоменко, последним клубом которого был венгерский "Диошдьер".
В самый титулованный клуб Молдовы этот 45-летний специалист попал не случайно. Дело в том, что в начале нынешнего тысячелетия он более двух лет был игроком "Шерифа", дважды выиграв с ним золотые награды чемпионата и Кубок Молдовы.
Кроме выступлений в Украине и в молдавском футболе Дмитрий Пархоменко поиграл еще в трех странах – Болгарии, Азербайджане и Армении.
"Я вернулся в клуб, в котором играл много лет назад. Все, кто работает в руководстве клуба, мне хорошо знакомы, поэтому проблем с адаптацией не было.
С первого дня включился в работу, работаю одним из помощников Гуры, отвечая за оборонительную линию. Так же, как и отвечал у Андрея Пархоменко в "Балканах" и у Сергея Кузнецова в "Диошдьере", - рассказал Дмитрий Пархоменко.
Сегодня Юрий Гура в сотрудничестве со своим новоиспеченным ассистентом дебютируют в Лиге Европы в домашнем матче с азербайджанским клубом "Зиря".
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