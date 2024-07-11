Арсенал начал переговоры по Лунину, - источник
Будущее украинца все еще в тумане
Фото: Getty Images
Украинский голкипер "
Как сообщает журналист AS Дин Джеймс, в украинском вратаре заинтересован лондонский "Арсенал".
Более того, по данным источника, дело уже дошло до конкретных переговоров – руководство "канониров" уже контактировало с "Реалом" по поводу трансфера Андрея.
Напомним, что Андрей все еще не подписал новый контракт с "Реалом", что порождает массу слухов о его будущем.
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В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
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