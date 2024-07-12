Из Динамо в Шахтер. Куда попал Александр Сирота

В 24 года Александр Сирота впервые покинул "Динамо", перейдя в хайфский "Маккаби". Речь об аренде на год, СМИ сообщают о плате за аренду 0.5 миллиона евро и о праве выкупа за 2.3 миллиона летом 2025-го года, хотя его контракт с "Динамо" заканчивается в сентябре 2025-го. Сообщают СМИ и о зарплате игрока в 400 тысяч евро, на сто тысяч больше, чем в "Динамо". Что же ожидает его в новом клубе?

1. "Маккаби" Хайфа второй по титулам чемпиона Израиля (15), но первый, если считать последние 40 и 50 лет. Взял три подряд в 2021-23 годах. По участию в групповом турнире Лиги Чемпионов он также первый (3). Последнее такое состоялось в сезоне 2022/23. Тогда в группе с "Пари Сен-Жермен", "Бенфикой" и "Ювентусом" "зеленые" набрали три очка, переиграв "Юве" дома (2:0).

В сезоне 2023/24 они стали вторыми в лиге, отстав от "Маккаби" Тель-Авив на 11 очков. Также вылетели в последнем раунде Квалификации Лиги Чемпионов от "Янг Бойз", заняли в групповом турнире Лиги Европы третье место, уступив "Вильярреалу" и "Ренну", но обойдя "Панатинаикос". В Лиге Конференций прошли "Гент", плотно поборолись в 1/8 финала с "Фиорентиной" (3:4, 1:1), но вылетели.

Новый клуб Сироты - несомненно профессиональный, стабильный, упорядоченный, с четким руководством и без каких-либо финансовых проблем. Играет на красивом 31-тысячнике "Самми Офер", который мой коллега Олег Ящук сравнил с "Алльянц Ареной". И стадион постоянно заполнен, даже сейчас, во время войны. Не случайно сам Александр говорит о желании играть при "бешеных" болельщиках команды.

2. Интерес в Хайфе к местному "Маккаби" бешеный, с ближневосточной страстью. На местном радио студии начинаются за несколько часов до начала матчей, в местной прессе о клубе пишут постоянно, и с громкими заголовками и заявлениями. Например, однажды в местной газете дали заголовок с личным номером телефона тренера, которого, как считали, владелец клуба должен нанять.

Сирота должен быть готов к такому бешеному вниманию. К тому, что легко узнают его адрес, номер телефона и подробности личной жизни. Что придут к дому с целью поддержать или оскорблять и даже бросаться различными предметами. К рассмотрению под микроскопом его каждого действия, каждого слова. Особенно сейчас, во время войны. К тому, что журналисты всегда провоцируют игроков, всегда пытаются поймать их на резонансных заявлениях.

При этом примут его вначале хорошо. Болельщики хайфского "Маккаби" обожают Виктора Чанова, игравшего за клуб, и Андрея Баля, работавшего там, поэтому с радостью воспримут ещё одного выходца из киевского "Динамо". Его будут расспрашивать о них, будут сравнивать с ними.

В принципе, его уже встретили информативными статьями на ведущих сайтах страны и сотнями комментариев под ними, положительными отзывами экспертов. Всеобщее мнение - в нынешней ситуации, когда из-за войны легионеры не хотят ехать в Израиль, Хайфе удалось провернуть мощный трансфер. Возможно, в итоге он останется лучшим в лиге этим летом.

Правда, в Израиле многие неприязненно относятся к приезжим, а особенно - с израильским паспортом, "отбирающим места у настоящих молодых израильтян". Критика в адрес таких всегда сильнее. Известен анекдот из легкой атлетики: "Дани Краснов разбегается, Дани Краснов прыгает... И Евгений Краснов заваливает прыжок". То есть когда ты успешен - ты свой, когда нет - сразу же стаешь чужим.

Да и примеры провалов легенд "Динамо" в клубе есть. Причем защитников - Олега Кузнецова и Владимира Бессонова. Первый даже стал, как сейчас говорят, мемом, когда даже близко не мог угнаться за соперником в одном из матчей, будто и не пытался, и получил кличку "Олег шабат" (игра слов на иврите).

Что касается адаптации в городе, вряд ли она будет сложной. Поскольку около 20-ти процентов населения Хайфы - выходцы из бывшего ссср. Более того, Сирота знает английский, так что в Израиле, где его знают практически все, точно не пропадет.

3. Предыдущий сезон был воспринят в хайфском клубе как провал. Тем более, что чемпионат проиграли злейшему врагу. Практически в панике клуб сделал всё для того, чтобы вернуть Барака Бахара, тренера, взявшего три чемпионата в 2021-23 годах и победившего "Ювентус", но тем временем провалившегося в "Црвене Звезде".

Приходит ли Бахар, болельщик команды с детства, с мотивацией, желанием многое доказать, взять свой седьмой чемпионский титул в тренерской карьере и стать рекордсменом по ним всего в 44 года? Либо возвращается побитым и униженным после провала в Сербии просто потому, что больше некуда идти?

Дважды в одну реку не входят?

4. Мотивация самого клуба уж точно велика. Поскольку взаимоотношения хайфского и тель-авивского "Маккаби" очень напоминают "Динамо" и "Шахтёр". Ненависть между болельщиками страшная. Даже сейчас, когда война, казалось, должна была многое сгладить и объединить.

Оба клуба в представлениях новых игроков, да и вообще всегда, говорят о "лучшем клубе Израиля". Сам Сирота заявил о таком, явно под диктовку клубной пресс-службы. Болельщики обоих поют "только в Тель-Авиве/Хайфе есть "Маккаби".

Причём Сирота попал в "Шахтёр". Тель-авивский клуб - из центра страны, наиболее популярный в стране, с огромным вниманием прессы страны. С пренебрежением к хайфской провинции. Его баскетбольный аналог долго называли "Командой страны", а враги - "Командой, владеющей страной". В Хайфе же остро чувствуют несправедливость, поскольку их "Маккаби" - наиболее успешный в стране в футболе в последние десятилетия, но даже сейчас, когда в общеизраильской прессе говорят просто "Маккаби", без указания города - имеют в виду тель-авивский.

Города также по стилю противоположны. Тель-Авив - гламурный центр развлечений. А Хайфа - довольно скучный тихий промышленный портовый город. Где, как поётся в популярной песне из 80-х (написанной тель-авивцем), ложатся спать рано, чтобы экономить электричество и успеть встать на работу в порт на четыре часа утра. При этом город красивый, с заросшей лесом горой, морем и пляжами. Подходит для отдыха и спокойной жизни.

Что касается судейства, то на него остро жалуются обе стороны в стиле "...всёкупил". И к этому спору добавил предыдущий сезон, когда хайфскому "Маккаби" сняли два очка за выходки болельщиков, а тель-авивскому вначале сняли одно, но затем вернули.

Не следует забывать и о "Хапоэле" из Беэр-Шевы. Его бюджет гораздо меньше, чем у двух грандов, но он всегда борется. Выиграл три чемпионата подряд в 2016-18 годах (с Бахаром), в 2022-ом и 2023-ем завершил вторым, в 2020-ом и 2022-ом взял Кубок.

В Еврокубках "Маккаби" Хайфа в нынешнем сезоне играет в Лиге Конференций, и потому нужно пройти трёх соперников подряд для выхода в группу. Но выход в группу - не просто цель, а обязанность. Тем более, что команда будет сеяной во всех раундах Квалификации.

5. Немного о подводных камнях в клубе. Бахар не ладит со спортивным директором Галем Альберманом. Это выглядит просто как детский спор на тему "кто главный герой побед в 2021-23 годах", но от этого менее острым он не становится. Ныне первый бой проиграл Бахар, не взяв на этот раз в клуб своего главного помощника. Правда, приближенная к клубу пресса заявляет, что Барак сам его не хотел, но, возможно, просто хочет замять дело.

Вся полнота власти в клубе - его хозяина ещё с конца 80-х годов Яакова Шахара.

Он всегда держит руку на пульсе, все окончательные решения его, и шансы, что удержит баланс между тренером и спортдиром, высоки. Но возможны и стычки.

Кто привёл Сироту? В клубе работает департамент, ищущий по миру игроков еврейского происхождения. Разумеется, он подчиняется спортивному директору. При этом никаких сообщений о недовольстве Бахара трансфером нет, ничего подобного.

6. Хайфский "Маккаби" начинает перестройку. Особенно в обороне, выглядевшей слабо в предыдущем сезоне. Бахар даже желает перейти постоянно на схему с тремя центральными защитниками. Сирота практически не играл в такой, но, возможно, именно она позволит ему чувствовать себя увереннее и меньше ошибаться.

В израильской лиге очень жёсткий лимит на легионеров - шесть в заявке на матч, пять на поле. Поэтому клубы пытаются искать игроков еврейского происхождения, давать им израильские паспорта и записывать в лиге как израильтян. И в этом "Маккаби" Хайфа не знает себе равных. В нынешнем составе таковы бывший игрок юношеских сборных Украины Эрик Шуранов, аргентинский вратарь Томас Султани и игрок сборной Швеции Даниэль Сундгрен. Теперь и Сирота.

Александр заменит хорвата Лоренцо Шимича. Но сообщают, что тренер желает привести ещё одного центрального защитника, легионера. Благодаря паспорту Александра место есть.

Кто в конкурентах? Игрок сборной Сенегала Абдулайе Сек. Сундгрен, играющий и правого защитника, и правого центрального. Хотя он желает уйти. Игрок молодёжной сборной Израиля Илай Файнгольд. А левоногие, как Сирота - игрок национальной сборной Израиля Шон Гольдберг, один из лидеров команды, и бывший чемпион Шотландии и Бельгии, но уже 35-летний Рами Гершон. Правда, Гольдберг едет на Олимпиаду, то есть сезон в клубе не начнёт.

Скорее всего, главной тройкой центральных защитников будут Сек справа, Гольдберг в центре и Сирота слева. Но опять же, ожидают прибытия ещё одного центрдефа. Да и Сундгрен и Шимич пока не ушли.

7. Израильская лига противоположна украинской по игре. В Израиле играют гораздо медленнее, не любят бегать, прессинговать, слабо играют головой, физическая мощь и выносливость гораздо меньше, чем в УПЛ. При этом обладают хорошей техникой, дриблингом, пасом. Пожалуй, для Сироты она подойдёт больше, чем украинская. Поскольку Александр - техничный игрок, хорошо разыгрывает мяч.

Конкретно Бахар играет в активный футбол, с большими процентами владения мячом, с высокой линией обороны, с розыгрышем мяча от обороны. Потому ему и нужен более техничный защитник, чем старомодные Шимич и Сек. При этом следует отметить, что Шимич начал год назад в Хайфе ужасно, привезя три гола в первом же матче, но затем существенно добавил. Израильские эксперты провели аналогию с Сиротой, также страдающим от ошибок.

8. Невозможно не упомянуть о войне. Хайфа - столица севера и главный промышленный хаб страны, с портом, нефтеперерабатывающим и химическими заводами, потому - цель для ракетных обстрелов. И потому она очень надёжно прикрыта ПВО и ПРО. За девять месяцев войны сирена тревоги звучала в городе лишь трижды, а обычно всё сбивается на подступах, в пригородах. Однако весьма реально обострение войны и от этого - в разы большие и более мощные попытки обстрела Хайфы.

Еврокубковые матчи израильские команды играют за границей. "Маккаби" Хайфа "примет" азербайджанский "Сабах" в Лиге Конференций 25-го июля в Кишварде, венгерском городке, кстати, расположенном очень близко к границе с Украиной. На стадионе, вмещающем 2850 зрителей.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Maccabi Haifa official site