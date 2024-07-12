Фонсека видит в нападении Милана связку Довбик – Мората
Португалец заинтересован в создании атакующего дуэта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Источник сообщает, что новый наставник "россонери" хочет видеть в составе обоих форвардов, чтобы располагать результативным тандемом.
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Альваро Мората провел в "Атлетико" 3,5 сезона (58 голов, 10 ассистов, 154 встречи). Также испанец защищал ворота "Реала", "Ювентуса" и "Челси".
Артем Довбик в своей дебютной кампании в топ-чемпионате набрал 32 балла по системе гол+пас (24+8). В составе "Днепра-1" нападающий сборной Украины забил 54 мяча и сделал 11 ассистов в 86 поединках.
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Источник:Milan Zone
Опубликовал: Александр Симченко
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