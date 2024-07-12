Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба
Всё зависит от решения "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.
- Собираетесь ли вы продолжить выступления за "Реал" в следующем сезоне?
- Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.
- Хотите остаться?
- Конечно, но… Единственное, что могу сказать: всё было хорошо… И теперь все в руках "Реала". Вот что я могу сказать о своем будущем.
- Что вы имеете в виду под выражением: "всё в руках "Реала"?
- Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Ну, я тоже не знаю, что произойдет. Вместо того, чтобы начать предсезонку позже, когда настанет моя очередь после отпуска - я начну её 15 июля, в понедельник.
Я хочу быть с командой с первого дня (предсезонки - прим.) - это мое желание. Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь свой отпуск, но я хочу вернуться пораньше и продолжить работать, потому что я нахожусь в лучшей команде мира, — приводит слова Лунина Marca.
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