Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба

Голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

- Собираетесь ли вы продолжить выступления за "Реал" в следующем сезоне?

- Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.

- Хотите остаться?

- Конечно, но… Единственное, что могу сказать: всё было хорошо… И теперь все в руках "Реала". Вот что я могу сказать о своем будущем.

- Что вы имеете в виду под выражением: "всё в руках "Реала"?

- Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Ну, я тоже не знаю, что произойдет. Вместо того, чтобы начать предсезонку позже, когда настанет моя очередь после отпуска - я начну её 15 июля, в понедельник.

Я хочу быть с командой с первого дня (предсезонки - прим.) - это мое желание. Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь свой отпуск, но я хочу вернуться пораньше и продолжить работать, потому что я нахожусь в лучшей команде мира, — приводит слова Лунина Marca.