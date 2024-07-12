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Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба

Наши за границей
Обновлено

Всё зависит от решения "сливочных"

Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

- Собираетесь ли вы продолжить выступления за "Реал" в следующем сезоне?

- Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.

- Хотите остаться?

- Конечно, но… Единственное, что могу сказать: всё было хорошо… И теперь все в руках "Реала". Вот что я могу сказать о своем будущем.

- Что вы имеете в виду под выражением: "всё в руках "Реала"?

- Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Ну, я тоже не знаю, что произойдет. Вместо того, чтобы начать предсезонку позже, когда настанет моя очередь после отпуска - я начну её 15 июля, в понедельник.

Я хочу быть с командой с первого дня (предсезонки - прим.) - это мое желание. Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь свой отпуск, но я хочу вернуться пораньше и продолжить работать, потому что я нахожусь в лучшей команде мира, — приводит слова Лунина Marca.

Ранее сообщалось, что переговоры с Луниным о трансфере начал лондонский "Арсенал".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoynо (Київ)
12.07.2024 в 09:22
Мудре рішення Багато гравців навіть мріяти не можуть про титули в своїй кар'єрі, а він їх не тільки отримує, а я заробляє своєю грою І робить це не якомусь топ-клубі своєї ліги, а в кращому клубу в світі Куди переходити, якщо ти й так вже на вершині?
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Комментарии 1
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Spokoynо (Київ)
12.07.2024 в 09:22
Мудре рішення Багато гравців навіть мріяти не можуть про титули в своїй кар'єрі, а він їх не тільки отримує, а я заробляє своєю грою І робить це не якомусь топ-клубі своєї ліги, а в кращому клубу в світі Куди переходити, якщо ти й так вже на вершині?
Ответить
0
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