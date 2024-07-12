Лунин о войне с россией: Когда я выкладываю что-то в сети, то делаю это для того, чтобы люди видели, что происходит

В течение прошлого сезона Андрей Лунин смог стать на время основным голкипером мадридского "Реала". Украинский голкипер демонстрировал приличную игру и его будущее в испанском клубе пока сейчас неизвестно. Во время интервью изданию Marca, журналисты не прошли мимо темы войны нашего государства с Россией. Украинский голкипер отметил, что он и в дальнейшем пытается помогать украинцам, которые оказались в беде из-за войны.

"Первые два месяца были очень тяжелыми. Я помню первую ночь, когда все началось .... Это было очень трудно. И первые два месяца были очень тяжелыми для меня и моей жены. Я был больше снаружи, чем внутри команды, если честно. Потому что, когда у тебя там семья и друзья, а ты видишь, что они приходят в бомбежке, что они делают все эти возмутительные вещи! Как футболист я был не в лучшей форме. У меня был стресс, я плохо себя чувствовал.

Со временем, а это ненормально, ты привыкаешь к тому, что происходит. Мы не осознаем, сколько времени прошло с начала войны. Люди там тоже, и это удивляет. Я стараюсь не забывать об этом отсюда. Когда я выкладываю что-то в сети, то делаю это для того, чтобы люди видели, что происходит, чтобы видели правду о том, что они делают... Я пытаюсь протянуть руку помощи, протянуть руку людям, которые приезжают оттуда в Испанию. Мы помогаем им искать работу, помогаем с документами, с жильем... Есть много мам, которые выходят на улицу сами с маленькими детьми, и мы помогаем с одеждой, питанием... Это наша рутина. Мы много чего туда отправляем", - сказал Андрей Лунин. Также игрока спросили о том, разговаривал ли с ним президент клуба Флорентино Перес относительно войны в Украине и как он видит окончание этого конфликта.

"Я не говорил об этом ни с президентом, ни с правлением, но мы видели, что Мадрид помогал, посылая много вещей в Украину. Сначала все меня подбадривали, помогали преодолеть это и успокоиться. Сначала мне предлагали не тренироваться, но я этого не хотела, потому что дома у меня был бы еще больший стресс. По крайней мере, работая, я смогу немного отвлечься. Я не знаю, я не понимаю этого [об окончании войны]. Это очень большая политика, я вполне нормальный человек. Я лишь прошу, чтобы это закончилось, и единственное, что я могу сделать - это помочь. Но люди, которые должны положить этому конец, пожалуйста, положите этому конец сейчас", - подытожил Андрей Лунин.