Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился своими ожиданиями от знакомства со звёздным новичком "сливочных" Килианом Мбаппе.

"Будет интересно поработать с ним в одной команде, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше.

Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков мира, и это интересно иметь такую ​​возможность - увидеть, какой он за пределами камер, в личной жизни... До знакомства с ним осталось немного", - рассказал Лунин в интервью Marca.