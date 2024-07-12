Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер
Сбудется ли желание Андрея?
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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился своими ожиданиями от знакомства со звёздным новичком "сливочных" Килианом Мбаппе.
"Будет интересно поработать с ним в одной команде, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше.
Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков мира, и это интересно иметь такую возможность - увидеть, какой он за пределами камер, в личной жизни... До знакомства с ним осталось немного", - рассказал Лунин в интервью Marca.
Напомним, Мбаппе перешёл в "Реал" в июне в качестве свободного агента.
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