  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер
В тренде

Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер

Наши за границей

Сбудется ли желание Андрея?

Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность - увидеть, какой он за пределами камер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился своими ожиданиями от знакомства со звёздным новичком "сливочных" Килианом Мбаппе.

"Будет интересно поработать с ним в одной команде, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше.

Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков мира, и это интересно иметь такую ​​возможность - увидеть, какой он за пределами камер, в личной жизни... До знакомства с ним осталось немного", - рассказал Лунин в интервью Marca.

Напомним, Мбаппе перешёл в "Реал" в июне в качестве свободного агента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Лунин о войне с россией: Когда я выкладываю что-то в сети, то делаю это для того, чтобы люди видели, что происходит
yellow-arrow
Лунин: Хочу остаться в Реале, теперь всё в руках клуба
yellow-arrow
Из Динамо в Шахтер. Куда попал Александр Сирота
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости