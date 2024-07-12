Лунин: Роналду - лучший игрок всех времён, Касильяс - мой кумир детства

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин назвал кумира своего детства и лучшего футболиста всех времён.

"Моим кумиром детства был Икер Касильяс. Когда я играл нападающим и вратарём, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.

Мне также нравился Де Хеа: его реакция, скорость... Но идеальным вратарем для "Реала" был Касильяс, он пример для меня. Криштиану - благодаря своему профессионализму, тому, как он относится к жизни, как отдыхает, как работает.

Лучший футболист всех времён? Роналду", - приводит слова Лунина Marca.