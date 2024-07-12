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Лунин: Роналду - лучший игрок всех времён, Касильяс - мой кумир детства

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Лунин: Роналду - лучший игрок всех времён, Касильяс - мой кумир детства

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин назвал кумира своего детства и лучшего футболиста всех времён.

"Моим кумиром детства был Икер Касильяс. Когда я играл нападающим и вратарём, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.

Мне также нравился Де Хеа: его реакция, скорость... Но идеальным вратарем для "Реала" был Касильяс, он пример для меня. Криштиану - благодаря своему профессионализму, тому, как он относится к жизни, как отдыхает, как работает.

Лучший футболист всех времён? Роналду", - приводит слова Лунина Marca.

Касильяс выступал за основную команду "Реала" с 1998 по 2015 годы, Роналду - с 2009 по 2018.

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Икер Касильяс Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
12.07.2024 в 14:46
Хахахахаха! Я щас уссуся. Сегодня день Лунькиных приколов. Роналду лучший игрок всех времён... Касильяс кумир моего детства... Пидлабузнык х..енов блъ.. тьфу нах..
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Комментарии 1
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Вarcelinius
12.07.2024 в 14:46
Хахахахаха! Я щас уссуся. Сегодня день Лунькиных приколов. Роналду лучший игрок всех времён... Касильяс кумир моего детства... Пидлабузнык х..енов блъ.. тьфу нах..
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