Лунин: Роналду - лучший игрок всех времён, Касильяс - мой кумир детства
Выбор настоящего мадридиста
Динамо Київ
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин назвал кумира своего детства и лучшего футболиста всех времён.
"Моим кумиром детства был Икер Касильяс. Когда я играл нападающим и вратарём, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.
Мне также нравился Де Хеа: его реакция, скорость... Но идеальным вратарем для "Реала" был Касильяс, он пример для меня. Криштиану - благодаря своему профессионализму, тому, как он относится к жизни, как отдыхает, как работает.
Лучший футболист всех времён? Роналду", - приводит слова Лунина Marca.
Касильяс выступал за основную команду "Реала" с 1998 по 2015 годы, Роналду - с 2009 по 2018.
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