Ливерпуль рассматривает Лунина в качестве замены Алиссону
Еще один вариант - Юстин Бейло из Фейеноорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает HITC, сейчас "красные" присматриваются к двум вратарям – украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину и Юстину Бейло из "Фейеноорда".
В случае с Луниным, "красные" впечатлены минувшим сезоном украинца в "Реале", и даже неудачное выступление на Евро-2024 не снизило интерес к Андрею.
Относительно Бейло – его хорошо знает новый тренер мерсисайдцев Арне Слот, который ранее работал с "Фейеноордом".
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Кроме того, в клубе впечатлены игрой Энтони Петтерсона из "Сандерленда", но этот вариант не является основным.
Напомним, что недавно также была информация, что 25-летним Луниным
В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. На Евро-2024 голкипер сборной Украины сыграл в стартовом матче – 0:3 от Румынии, после чего его место занял Анатолий Трубин.
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