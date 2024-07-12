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Ливерпуль рассматривает Лунина в качестве замены Алиссону

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Еще один вариант - Юстин Бейло из Фейеноорда

Ливерпуль рассматривает Лунина в качестве замены Алиссону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" присматривает потенциальную замену на случай ухода в Саудовскую Аравию Алиссона (о чем активно пишут британские СМИ).

Как сообщает HITC, сейчас "красные" присматриваются к двум вратарям – украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину и Юстину Бейло из "Фейеноорда".

В случае с Луниным, "красные" впечатлены минувшим сезоном украинца в "Реале", и даже неудачное выступление на Евро-2024 не снизило интерес к Андрею.

Относительно Бейло – его хорошо знает новый тренер мерсисайдцев Арне Слот, который ранее работал с "Фейеноордом".

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Кроме того, в клубе впечатлены игрой Энтони Петтерсона из "Сандерленда", но этот вариант не является основным.

Напомним, что недавно также была информация, что 25-летним Луниным также интересуется и лондонский "Арсенал".

В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. На Евро-2024 голкипер сборной Украины сыграл в стартовом матче – 0:3 от Румынии, после чего его место занял Анатолий Трубин.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Алиссон Бекер Андрей Лунин
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Источник:
HTC
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 19:34
Розглядели.. не похож!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 19:34
Розглядели.. не похож!
Ответить
0
0

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