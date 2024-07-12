Marca: Руководство Реала сообщило Лунину, что Куртуа остается первым номером

Судьба 25-летнего украинского кипера " Реала " Андрея Лунина в мадридском клубе все еще покрыта туманом. Об этом пишет авторитетное испанское издание Marса.

Источник отмечает, что новый контракт игрока с клубом еще не подписан.

Более того, руководство клуба дало понять украинцу, что в новом сезоне первым номером команды будет оставаться Тибо Куртуа.

Руководство "Реала" не "закрывает двери" перед украинцем, но и не оставляет их "полностью открытыми".

Читайте также AS: Лунин хочет получить гарантии игрового времени в Реале

В случае, если Андрей захочет уйти и за него предложат хорошую сумму, "Реал" готов отпустить кипера. Также и готов оставить, но, дав понять, что он снова будет за спиной Куртуа.

В случае, если же Лунин захочет уйти, Карло Анчелотти хочет сохранить и Кепу, которого тренерский штаб также ценит. Кепа, в свою очередь, отклонил выгодное финансовое предложение из Саудовской Аравии и мечтает остаться в "Реале".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее была информация, что Луниным интересуются в АПЛ. В частности, речь шла о "Ливерпуле" и "Арсенале".

Украинец в минувшем сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.