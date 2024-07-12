Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на своеобразный блиц-опрос о своем клубе и других спортсменах.

– Ваш любимый вид спорта, кроме футбола?

– Формула-1, баскетбол и теннис.

– Любимый спортсмен?

– Майкл Джордан. Когда смотришь фильм и видишь его карьеру, это заставляет думать иначе и позволяет мечтать. Все возможно.

– Лучший футболист всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Лучший друг в раздевалке?

– Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Брахим Диас, Джуд Беллингем. Но все они очень добрые и создают ощущение, что вы одна семья.

– Партнер, который заставляет вас смеяться больше всего?

– Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес.

– У тебя есть прозвище в раздевалке?

– У меня было два. Модрич придумал одно, но я не собираюсь его озвучивать.

– Самая большая тайна Лунина?

– Я готовлю, но не ем в ресторанах. Я слежу за своим питанием, поэтому мне спокойнее.

– Футболка особенного соперника?

– Мануэля Нойера, который изменил амплуа вратарей.

– Дай определение Флорентино Пересу.

– Босс.