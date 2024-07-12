Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
Интересные ответы на интересные вопросы
Динамо Київ
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин ответил на своеобразный блиц-опрос о своем клубе и других спортсменах.
– Ваш любимый вид спорта, кроме футбола?
– Формула-1, баскетбол и теннис.
– Любимый спортсмен?
– Майкл Джордан. Когда смотришь фильм и видишь его карьеру, это заставляет думать иначе и позволяет мечтать. Все возможно.
– Лучший футболист всех времен?
– Криштиану Роналду.
– Лучший друг в раздевалке?
– Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Брахим Диас, Джуд Беллингем. Но все они очень добрые и создают ощущение, что вы одна семья.
– Партнер, который заставляет вас смеяться больше всего?
– Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес.
– У тебя есть прозвище в раздевалке?
– У меня было два. Модрич придумал одно, но я не собираюсь его озвучивать.
– Самая большая тайна Лунина?
– Я готовлю, но не ем в ресторанах. Я слежу за своим питанием, поэтому мне спокойнее.
– Футболка особенного соперника?
– Мануэля Нойера, который изменил амплуа вратарей.
– Дай определение Флорентино Пересу.
– Босс.
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