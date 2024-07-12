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Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа

Наши за границей
Обновлено

Причина пока неизвестна

Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа

Genoa

Новина українською

"Дженоа" уже начала подготовку к предстоящему сезону Серии А.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отсутствует среди игроков итальянского клуба, проходящих предсезонную подготовку.

Причина пока неизвестна.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
12.07.2024 в 22:35
Відома- відпустка після євро..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
12.07.2024 в 22:35
Відома- відпустка після євро..
Ответить
0
0

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