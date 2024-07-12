Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа
Причина пока неизвестна
Genoa
"Дженоа" уже начала подготовку к предстоящему сезону Серии А.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отсутствует среди игроков итальянского клуба, проходящих предсезонную подготовку.
⛰️⚽️???????????? pic.twitter.com/azIp5JP1K7— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 12, 2024
Причина пока неизвестна.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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12.07.2024 в 22:35
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