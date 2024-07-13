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В списке претендентов на Довбика очередное пополнение

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Еще 2 клуба заинтересованы в трансфере украинца

В списке претендентов на Довбика очередное пополнение

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

За последние недели в разных СМИ появлялась информация о претендентах на форварда "Жироны". В материалах фигурировали "Атлетико", "Челси", "Милан", "Наполи", неназванный саудовский клуб.

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Теперь в этом списке появились еще и "Ювентус" с "Тоттенхэмом". Каталонская команда открыта к трансферу, но планирует заработать на сделке не менее 40 млн. евро.

Также "бело-красные" анализируют рынок, чтобы подготовить должную замену в случае продажи главного бомбардира. Наибольший интерес среди упомянутых клубов проявляет "Атлетико".

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Александр Симченко
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