В списке претендентов на Довбика очередное пополнение

За последние недели в разных СМИ появлялась информация о претендентах на форварда "Жироны". В материалах фигурировали "Атлетико", "Челси", "Милан", "Наполи", неназванный саудовский клуб.

Теперь в этом списке появились еще и "Ювентус" с "Тоттенхэмом". Каталонская команда открыта к трансферу, но планирует заработать на сделке не менее 40 млн. евро.

Также "бело-красные" анализируют рынок, чтобы подготовить должную замену в случае продажи главного бомбардира. Наибольший интерес среди упомянутых клубов проявляет "Атлетико".