В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
Еще 2 клуба заинтересованы в трансфере украинца
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
За последние недели в разных СМИ появлялась информация о претендентах на форварда "Жироны". В материалах фигурировали "Атлетико", "Челси", "Милан", "Наполи", неназванный саудовский клуб.
Теперь в этом списке появились еще и "Ювентус" с "Тоттенхэмом". Каталонская команда открыта к трансферу, но планирует заработать на сделке не менее 40 млн. евро.
Также "бело-красные" анализируют рынок, чтобы подготовить должную замену в случае продажи главного бомбардира. Наибольший интерес среди упомянутых клубов проявляет "Атлетико".
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Александр Симченко
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