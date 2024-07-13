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Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей

Наши за границей

Какие факторы повлияли на решения Артема остаться?

Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей

gironafc.cat

Новина українською

Журналист Mundo Deportivo Алекс Луна прокомментировал возможный трансфер Артема Довбика в другой клуб.

"Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей. Сейчас выглядит так, что он остается, но я думаю, что это не окончательное решение.

Давайте просто представим, что в последние дни трансферного окна условный Хёйлунд перейдет в Наполи, а Манчестер Юнайтед будет нужен центрфорвард. Они предложат, например, 45 млн евро, и Жирона примет это предложение.

Есть ли шансы, что он останется? Думаю, что да. Или уже все решено? Совсем нет. Футбол ежедневно дарит неожиданности", — сказал Алекс Луна.

Напомним, сейчас Артем Довбик является нападающим "Жироны". Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал десять результативных передач.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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scorpius (Ck)
13.07.2024 в 15:23
Не потому ли, что его выступление на евро стало феерическим обсёром?
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
13.07.2024 в 15:23
Не потому ли, что его выступление на евро стало феерическим обсёром?
Ответить
0
0

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