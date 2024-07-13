Журналист Mundo Deportivo: Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей

Журналист Mundo Deportivo Алекс Луна прокомментировал возможный трансфер Артема Довбика в другой клуб.

"Довбик - это особый случай. Он хотел уйти, но, похоже, изменил свое мнение из-за некоторых вещей. Сейчас выглядит так, что он остается, но я думаю, что это не окончательное решение.

Давайте просто представим, что в последние дни трансферного окна условный Хёйлунд перейдет в Наполи, а Манчестер Юнайтед будет нужен центрфорвард. Они предложат, например, 45 млн евро, и Жирона примет это предложение.

Есть ли шансы, что он останется? Думаю, что да. Или уже все решено? Совсем нет. Футбол ежедневно дарит неожиданности", — сказал Алекс Луна.