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Манчестер Юнайтед и Астон Вилла хотят купить Цыганкова. Тен Хаг и Эмери заинтересованы в украинце

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Манчестер Юнайтед и Астон Вилла хотят купить Цыганкова. Тен Хаг и Эмери заинтересованы в украинце

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков серьезно интересует два клуба Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает AS.

“Манчестер Юнайтед” и “Астон Вилла” в последнее время стали более активными в попытках оформить трансфер игрока. Наставники Эрик Тэн Хаг и Унаи Эмери лично заинтересованы в таком переходе.

Ранее эти два клуба контактировали с агентами Цыганкова и дали понять, что попытаются приобрести футболиста. Сейчас в их целях – убедить “Жирону” продать футболиста и самого Виктора уговорить на переход.

Цыганков дал слово начать подготовку к новому сезону вместе с командой, а дальше действовать по ситуации. Главный тренер Мичел попросил у клуба сохранить футболиста, если не будет предложения, от которого невозможно отказаться.

Известно, что у текущего контракта Цыганкова есть пункт о клаусуле 30 миллионов евро. "Жирона" хочет подписать с Цыганковым новое соглашение. В январе клуб уже обращался к футболисту с предложением, но ответа не получил. Каталонцы планируют запросить еще раз, но уже на улучшенных условиях.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону" в чемпионате и Кубке Испании. На его счету 15 результативных действий (8 голов и 7 ассистов).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Максим Кучер
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