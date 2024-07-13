Мудрик оформил гол+пас в фейковом спарринге Челси продолжительностью 135 минут. На самом деле синие играли между собой

В аккаунте Х From The Shed End появилась информация, что "пенсионеры" оформили убедительную викторию над "Лидсом" в контрольном поединке (5:1). Сразу 3 футболиста записали на свой счет по 2 результативных действия. Среди них оказался и экс-игрок "Шахтера".

Также гол+пас в активе Нкунку, а Мадуэке дважды поразил ворота соперника. Интересно, что товарищеский матч длился более двух часов (3 тайма по 45 минут). Этот формат позволил получить игровое время многим исполнителям.

Как сообщает Телеграм-канал "Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?", на самом деле играла первая команда "Челси" против U21 в серии мини-матчей. Авторы забитых голов и все остальное о спарринге с "Лидсом" не соответствуют действительности.

В конце июля у "Челси" запланированы спарринги против "Рексема" и "Селтика".