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Мудрик оформил гол+пас в фейковом спарринге Челси продолжительностью 135 минут. На самом деле синие играли между собой

Наши за границей
Обновлено

Источник утверждал, что Михаил внес вклад в разгромную победу синих

Мудрик оформил гол+пас в фейковом спарринге Челси продолжительностью 135 минут. На самом деле синие играли между собой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В аккаунте Х From The Shed End появилась информация, что "пенсионеры" оформили убедительную викторию над "Лидсом" в контрольном поединке (5:1). Сразу 3 футболиста записали на свой счет по 2 результативных действия. Среди них оказался и экс-игрок "Шахтера".

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Также гол+пас в активе Нкунку, а Мадуэке дважды поразил ворота соперника. Интересно, что товарищеский матч длился более двух часов (3 тайма по 45 минут). Этот формат позволил получить игровое время многим исполнителям.

Как сообщает Телеграм-канал "Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?", на самом деле играла первая команда "Челси" против U21 в серии мини-матчей. Авторы забитых голов и все остальное о спарринге с "Лидсом" не соответствуют действительности.

В конце июля у "Челси" запланированы спарринги против "Рексема" и "Селтика".

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
From The Shed End, Хіба ревуть воли, як «Челсі» в формі?
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
13.07.2024 в 21:35
"Автори забитих голів ... не відповідає дійсності." Тобто Мудрик не забивав?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
13.07.2024 в 21:35
"Автори забитих голів ... не відповідає дійсності." Тобто Мудрик не забивав?
Ответить
0
0

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