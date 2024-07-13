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Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси продолжительностью 135 минут

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Михаил внес вклад в разгромную победу синих

Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси продолжительностью 135 минут

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Пенсионеры" получили убедительную викторию над "Лидсом" в контрольном поединке (5:1). Сразу 3 футболиста записали на свой счет по 2 результативных действия. Среди них оказался и экс-игрок "Шахтера".

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Также гол+пас в активе Нкунку, а Мадуэке дважды поразил ворота соперника. Интересно, что товарищеский матч длился более двух часов (3 тайма по 45 минут). Этот формат позволил получить игровое время многим исполнителям.

В конце июля у "Челси" запланированы спарринги против "Рексема" и "Селтика".

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Источник:
From The Shed End
Опубликовал: Александр Симченко
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