Чеберко второй раз за последние три матча Коламбуса Крю просидел на скамье для запасных
Его команда сокрушила соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата MLS ФК "Лос-Анджелес" встречался дома с "Коламбус Крю". Матч завершился со счётом 1:5.
Украинский центральный защитник Евгений Чеберко провел весь поединок на скамейке запасных. Второй раз за последние три матча он не выходит на поле.
В общей сложности на его счету 15 поединков в текущем розыгрыше MLS.
В настоящее время "Коламбус" находится на третьей позиции в Восточной конференции. К слову, “Лос-Анджелес” лидирует в Западной конференции.
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