Чеберко второй раз за последние три матча Коламбуса Крю просидел на скамье для запасных

В матче регулярного чемпионата MLS ФК "Лос-Анджелес" встречался дома с "Коламбус Крю". Матч завершился со счётом 1:5.

Украинский центральный защитник Евгений Чеберко провел весь поединок на скамейке запасных. Второй раз за последние три матча он не выходит на поле.

В общей сложности на его счету 15 поединков в текущем розыгрыше MLS.

В настоящее время "Коламбус" находится на третьей позиции в Восточной конференции. К слову, “Лос-Анджелес” лидирует в Западной конференции.