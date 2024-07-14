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Чеберко второй раз за последние три матча Коламбуса Крю просидел на скамье для запасных

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Его команда сокрушила соперника

Чеберко второй раз за последние три матча Коламбуса Крю просидел на скамье для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS ФК "Лос-Анджелес" встречался дома с "Коламбус Крю". Матч завершился со счётом 1:5.

Украинский центральный защитник Евгений Чеберко провел весь поединок на скамейке запасных. Второй раз за последние три матча он не выходит на поле.

В общей сложности на его счету 15 поединков в текущем розыгрыше MLS.

В настоящее время "Коламбус" находится на третьей позиции в Восточной конференции. К слову, “Лос-Анджелес” лидирует в Западной конференции.

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Коламбус Крю (США) Евгений Чеберко ФК
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