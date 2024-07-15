Лунин отказался от перехода в клуб Роналду из Саудовской Аравии

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ответил отказом на предложение саудовского "Аль-Насра", за который выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, нынешняя цель украинца – продолжать соревноваться на самом высоком уровне в Европе.

Ранее об интересе к Лунину сообщалось со стороны "Арсенала", "Челси", "Ньюкасл" и "Атлетико".

В прошлом сезоне 25-летний вратарь принял участие в 31 матче, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отстоял "на ноль".

Контракт Андрея с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года.