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Лунин отказался от перехода в клуб Роналду из Саудовской Аравии

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Андрей пока не собирается покидать Европу

Лунин отказался от перехода в клуб Роналду из Саудовской Аравии

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин ответил отказом на предложение саудовского "Аль-Насра", за который выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, нынешняя цель украинца – продолжать соревноваться на самом высоком уровне в Европе.

Ранее об интересе к Лунину сообщалось со стороны "Арсенала", "Челси", "Ньюкасл" и "Атлетико".

В прошлом сезоне 25-летний вратарь принял участие в 31 матче, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отстоял "на ноль".

Контракт Андрея с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года.

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Аль-Наср Андрей Лунин трансфер
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Источник:
bernabeu digital
Опубликовал: Александр Бураков
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