Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

Украинские легионеры "Жироны" Артём Довбик и Виктор Цыганков прибыли на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д’эн-Басе.

Первый товарищеский матч в рамках подготовки к следующему сезону "Жирона" проведёт 17 июля против каталонского "Олота".

Ранее стало известно, что Довбик решил остаться в "Жироне" ещё на один сезон. Цыганков, в свою очередь, ещё может покинуть команду до окончания летнего трансферного окна.

