Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Украинцы начали подготовку к спаррингам
Girona
Украинские легионеры "Жироны" Артём Довбик и Виктор Цыганков прибыли на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д’эн-Басе. Первый товарищеский матч в рамках подготовки к следующему сезону "Жирона" проведёт 17 июля против каталонского "Олота". Ранее стало известно, что Довбик решил остаться в "Жироне" ещё на один сезон. Цыганков, в свою очередь, ещё может покинуть команду до окончания летнего трансферного окна.
???? Comencem l'estada a la Vall d'en Bas! ???? pic.twitter.com/PW3heXaKiG— Girona FC (@GironaFC) July 15, 2024
???? We are already in the Vall d'en Bas! ???? pic.twitter.com/xhiDIm8eYK— Girona FC (@GironaFC_Engl) July 15, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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