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Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

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Украинцы начали подготовку к спаррингам

Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

Girona

Новина українською
Украинские легионеры "Жироны" Артём Довбик и Виктор Цыганков прибыли на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д’эн-Басе.

Первый товарищеский матч в рамках подготовки к следующему сезону "Жирона" проведёт 17 июля против каталонского "Олота".

Ранее стало известно, что Довбик решил остаться в "Жироне" ещё на один сезон. Цыганков, в свою очередь, ещё может покинуть команду до окончания летнего трансферного окна.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона тренировочный сбор
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Опубликовал: Александр Бураков
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