AS: У Лунина есть "блестящее" предложение от Арсенала
Сага с Луниным в Реале продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, украинец все еще колеблется и еще не подписал новый контракт с мадридского клуба, хотя может это сделать "прямо сейчас".
Суть сомнений 25-летнего украинца понятна – в "Реале" он в любом случае останется вторым номером после Тибо Куртуа. Если ранее Лунин был готов продлить отношения с мадридцами, но изменил свое решение после финала ЛЧ.
В то же время, у Андрея есть несколько предложений от европейских клубов, в том числе "блестящее предложение" от лондонского "Арсенала".
А вот Кепа Аррисабалага, который также минувший сезоне провел в аренде в "Реале" из "Челси", не сомневается и хотел бы остаться в Мадриде. Ради этого Кепа даже отказал клубу из Саудовской Аравии и готовится заменить Лунина в "Реале".
Напомним, что в минувшем сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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