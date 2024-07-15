Лунин сократил отпуск и провел первую летнюю тренировку с Реалом. ФОТО

Сегодня, 15 июля, мадридский " Реал " начинает летнюю подготовку к сезону 2024/2025.

Игроки команды утром прошли медицинские обследования, а во второй половине дня провели первую тренировку.

Вместе с командой работал и украинский кипер Андрей Лунин. Не смотря на то, что игроки, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка-2024 получили больше дней отдыха и в большинстве своем еще отсутствовали, Лунин присоединился к команде с первого дня подготовки.

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Напомним, что первой официальной игрой "Реала" в новом сезоне станет финальный матч Суперкубка УЕФА против "Аталанты" 14 августа.

"Первый день. Вперед", - написал Андрей в Инстаграм.