Лунин сократил отпуск и провел первую летнюю тренировку с Реалом. ФОТО
Мадридская команда провела свою первую летнюю тренировку
фото из соцсетей
Сегодня, 15 июля, мадридский "
Игроки команды утром прошли медицинские обследования, а во второй половине дня провели первую тренировку.
Вместе с командой работал и украинский кипер Андрей Лунин. Не смотря на то, что игроки, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка-2024 получили больше дней отдыха и в большинстве своем еще отсутствовали, Лунин присоединился к команде с первого дня подготовки.
Напомним, что первой официальной игрой "Реала" в новом сезоне станет финальный матч Суперкубка УЕФА против "Аталанты" 14 августа.
"Первый день. Вперед", - написал Андрей в Инстаграм.
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