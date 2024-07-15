  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин сократил отпуск и провел первую летнюю тренировку с Реалом. ФОТО
В тренде

Лунин сократил отпуск и провел первую летнюю тренировку с Реалом. ФОТО

Наши за границей

Мадридская команда провела свою первую летнюю тренировку

Лунин сократил отпуск и провел первую летнюю тренировку с Реалом. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 июля, мадридский "Реал" начинает летнюю подготовку к сезону 2024/2025.

Игроки команды утром прошли медицинские обследования, а во второй половине дня провели первую тренировку.

Вместе с командой работал и украинский кипер Андрей Лунин. Не смотря на то, что игроки, которые принимали участие в Евро-2024 и Копа Америка-2024 получили больше дней отдыха и в большинстве своем еще отсутствовали, Лунин присоединился к команде с первого дня подготовки.

Читайте такжеАрсенал отправил в аренду двух своих игроков

Напомним, что первой официальной игрой "Реала" в новом сезоне станет финальный матч Суперкубка УЕФА против "Аталанты" 14 августа.

"Первый день. Вперед", - написал Андрей в Инстаграм.

По теме
yellow-arrow
AS: У Лунина есть "блестящее" предложение от Арсенала
yellow-arrow
В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон
yellow-arrow
Уже в Каталонии. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
15.07.2024 в 23:07
Він був у відпустці коли євро проходило
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
15.07.2024 в 23:07
Він був у відпустці коли євро проходило
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости