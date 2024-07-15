"Я хочу остаться в Реале и хочу играть". Лунин рассказал о своем будущем
Пока что ничего не ясно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
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Во всяком случае, такие слова украинца можно слышать в комментарии для El Chiringuito TV.
"Я хочу остаться в "Реале", и я хочу играть. Я уже говорил об этом", – сказал Лунин.
Напомним, контракт Лунина с "Реалом" действует до лета 2025 года, и новое соглашение еще не подписано.
В последнее время СМИ активно обсуждают то, что Андрей может покинуть "Реал", так как не хочет сидеть за спиной Куртуа.
???? "QUIERO SEGUIR... y QUIERO JUGAR".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2024
???? LUNIN se pronuncia sobre su FUTURO en el REAL MADRID.
???? @marcosdlarocha pic.twitter.com/FYD8PoxbGl
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