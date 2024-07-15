"Я хочу остаться в Реале и хочу играть". Лунин рассказал о своем будущем

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин заявил, что хочет остаться в мадридском клубе.

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Во всяком случае, такие слова украинца можно слышать в комментарии для El Chiringuito TV.

"Я хочу остаться в "Реале", и я хочу играть. Я уже говорил об этом", – сказал Лунин.

Напомним, контракт Лунина с "Реалом" действует до лета 2025 года, и новое соглашение еще не подписано.

В последнее время СМИ активно обсуждают то, что Андрей может покинуть "Реал", так как не хочет сидеть за спиной Куртуа.