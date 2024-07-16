Вместе с легендами. Довбик попал в промо-ролик испанской редакции симулятора EA FC 25. ВИДЕО
Новая версия симулятора выходит уже скоро
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига представила локализованный промо-ролик новой части футбольного симулятора EA FC 25.
В видео попали как бывшие легенды, которые играли в Лиге, так и нынешние звезды. Приятно, что к последним EA Sports отнесла и украинца из "Жироны" Артем Довбика.
Напомним, что Артем в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги, забив в чемпионате Испании 24 гола.
The Tunnel Pack Animation is back in #EAFC25 pic.twitter.com/xvh8qD3MK9— FUT.WIKI (@_FUTWIKI_) July 15, 2024
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