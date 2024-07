Вместе с легендами. Довбик попал в промо-ролик испанской редакции симулятора EA FC 25. ВИДЕО

Испанская Ла Лига представила локализованный промо-ролик новой части футбольного симулятора EA FC 25.

В видео попали как бывшие легенды, которые играли в Лиге, так и нынешние звезды. Приятно, что к последним EA Sports отнесла и украинца из "Жироны" Артем Довбика.

Напомним, что Артем в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги, забив в чемпионате Испании 24 гола.

The Tunnel Pack Animation is back in #EAFC25 pic.twitter.com/xvh8qD3MK9