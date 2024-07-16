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Наполи проявляет интерес к Миколенко

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Вот только ириски не очень хотят продавать украинца

Наполи проявляет интерес к Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Наполи" проявляет интерес к украинскому защитнику "Эвертона" Виталию Миколенко.

Во всяком случае, как сообщает Areanapoli, неаполитанский клуб собирал информацию об украинском защитнике.

Впрочем, также сообщается, что "Эвертон" не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.

Также источник пишет о том, что, возможно, "ириски" будут сговорчивее по Миколенко в случае обмена украинца на хавбека "Наполи" Йеспера Линдстрема, которого "Эвертон" захотел бы заполучить. Впрочем, о такой ситуации еще рано говорить, так как до официальных переговоров между клубами дело еще не дошло.

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В прошлом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

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Источник:
Areanapoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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