Наполи проявляет интерес к Миколенко
Вот только ириски не очень хотят продавать украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский "
Во всяком случае, как сообщает Areanapoli, неаполитанский клуб собирал информацию об украинском защитнике.
Впрочем, также сообщается, что "Эвертон" не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.
Также источник пишет о том, что, возможно, "ириски" будут сговорчивее по Миколенко в случае обмена украинца на хавбека "Наполи" Йеспера Линдстрема, которого "Эвертон" захотел бы заполучить. Впрочем, о такой ситуации еще рано говорить, так как до официальных переговоров между клубами дело еще не дошло.
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В прошлом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.
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