Трабзонспор все еще надеется подписать Яремчука
Хотя сам украинец не очень хочет ехать в Турцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Турецкий "Трабзонспор" все еще сохраняет надежду подписать украинского форварда "Брюгге" Романа Яремчука, сообщает журналист Саша Тавальери.
В то же время, в турецком клубе понимают, что подписать Романа с каждым днем становится все сложнее, и уже начал поиск альтернатив 28-летнему футболисту.
Сейчас основным вариантом для "Трабзонспора" является выкуп арендованного в прошлом сезоне Пола Онуачу из "Саутгемптона", но на данный момент "святые" просят за нигерийского форварда слишком много денег.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Яремчук не хочет ехать в Турцию, несмотря на хорошие финансовые условия. Роман хочет еще поиграть в более статусном европейском клубе, который будет выступать в еврокубках.
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