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Трабзонспор все еще надеется подписать Яремчука

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Хотя сам украинец не очень хочет ехать в Турцию

Трабзонспор все еще надеется подписать Яремчука

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" все еще сохраняет надежду подписать украинского форварда "Брюгге" Романа Яремчука, сообщает журналист Саша Тавальери.

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В то же время, в турецком клубе понимают, что подписать Романа с каждым днем становится все сложнее, и уже начал поиск альтернатив 28-летнему футболисту.

Сейчас основным вариантом для "Трабзонспора" является выкуп арендованного в прошлом сезоне Пола Онуачу из "Саутгемптона", но на данный момент "святые" просят за нигерийского форварда слишком много денег.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Яремчук не хочет ехать в Турцию, несмотря на хорошие финансовые условия. Роман хочет еще поиграть в более статусном европейском клубе, который будет выступать в еврокубках.

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Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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