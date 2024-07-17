Атлетико продолжает рассматривать Довбика и Сорлота, вариант с украинцем - в приоритете
Клуб ищет замену Морате, который перейдет в Милан
marca.com
Мадридский "
Клуб ищет форварда на замену Альваро Морате, который, вероятно, перейдет в "Милан".
На данный момент вариант с Довбиком является для "Атлетико" более приоритетным, при том, что "Жирона" готова отпустить украинца за сумму не менее 40 млн евро. При этом сам Артем также готов перебраться в Мадрид.
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В случае с Сорлотом сумма отступных составит 38 млн евро, но пока что "матрасники" склоняются к подписанию именно украинца.
Напомним, в сезоне 2023/24 Довбик и Сорлот вели борьбу за трофей "Пичичи" лучшему бомбардиру чемпионата. В итоге, его завоевал Артем, который забил 24 гола, а Александр отличился 23 раза.
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