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Забарный вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам с Борнмутом

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Отпуск закончен, пора возвращаться к работе

Забарный вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам с Борнмутом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Три игрока "Борнмута", которые выступали на Евро-2024 за свои сборные, вернулись к тренировкам с клубом. Среди них и защитник сборной Украины Илья Забарный.

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Также к команде присоединились Райан Кристи (Шотландия) и Милош Керкез (Венгрия).

Напомним, что в прошлом сезоне Забарный провел за "Борнмут" 42 игры, в которых забил 1 гол. На Евро-2024 он сыграл 3 матча без результативных действий.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Твіттер Борнмута
Опубликовал: Михаил Черныш
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