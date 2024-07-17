Забарный вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам с Борнмутом
Отпуск закончен, пора возвращаться к работе
Getty Images / Global Images Ukraine
Три игрока "Борнмута", которые выступали на Евро-2024 за свои сборные, вернулись к тренировкам с клубом. Среди них и защитник сборной Украины Илья Забарный.
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Также к команде присоединились Райан Кристи (Шотландия) и Милош Керкез (Венгрия).
Напомним, что в прошлом сезоне Забарный провел за "Борнмут" 42 игры, в которых забил 1 гол. На Евро-2024 он сыграл 3 матча без результативных действий.
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Источник:Твіттер Борнмута
Опубликовал: Михаил Черныш
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