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Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму

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Та травма, которую он получил на Евро в матче с Бельгией

Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы. Он не поехал с командой на предсезонные сборы в ирландский Дублин.

"Миколенко все еще восстанавливается после повреждения. Впрочем, ничего серьезного, он присоединится к команде позже на этой неделе или в начале следующей", - сказал главный тренер "Эвертона" Шон Дайч.

Напомним, что 25-летний украинец получил травму в матче Евро-2024 против Бельгии (0:0).

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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