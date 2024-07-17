Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму
Та травма, которую он получил на Евро в матче с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Миколенко все еще восстанавливается после повреждения. Впрочем, ничего серьезного, он присоединится к команде позже на этой неделе или в начале следующей", - сказал главный тренер "Эвертона" Шон Дайч.
Напомним, что 25-летний украинец получил травму в матче Евро-2024 против Бельгии (0:0).
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Источник:Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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