Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы. Он не поехал с командой на предсезонные сборы в ирландский Дублин.

"Миколенко все еще восстанавливается после повреждения. Впрочем, ничего серьезного, он присоединится к команде позже на этой неделе или в начале следующей", - сказал главный тренер "Эвертона" Шон Дайч.

Напомним, что 25-летний украинец получил травму в матче Евро-2024 против Бельгии (0:0).