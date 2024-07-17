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Украинец Петрусенко ничего не знает об интересе Жироны

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Об этом заявил сам футболист

Украинец Петрусенко ничего не знает об интересе Жироны

фото з відкритих джерел

Новина українською

Недавно появилась информация о том, что каталонская "Жирона" интересуется украинским полузащитником хорватской "Истры 1961" Александром Петрусенко.

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Впрочем, сам футболист заявил, что ничего об этом не знает

"Лично я не владею никакой информацией по этому поводу", – сказал Петрусенко.

Напомним, что за первую команду "Жироны" уже выступают два украинских футболиста – нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков.

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Жирона Истра 1961 Александр Петрусенко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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