Украинец Петрусенко ничего не знает об интересе Жироны
Об этом заявил сам футболист
фото з відкритих джерел
Недавно появилась информация о том, что каталонская "Жирона" интересуется украинским полузащитником хорватской "Истры 1961" Александром Петрусенко.
Впрочем, сам футболист заявил, что ничего об этом не знает
"Лично я не владею никакой информацией по этому поводу", – сказал Петрусенко.
Напомним, что за первую команду "Жироны" уже выступают два украинских футболиста – нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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