Украинец Петрусенко ничего не знает об интересе Жироны

Недавно появилась информация о том, что каталонская "Жирона" интересуется украинским полузащитником хорватской "Истры 1961" Александром Петрусенко.

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Впрочем, сам футболист заявил, что ничего об этом не знает

"Лично я не владею никакой информацией по этому поводу", – сказал Петрусенко.

Напомним, что за первую команду "Жироны" уже выступают два украинских футболиста – нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков.