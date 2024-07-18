Лунин в Реале. Есть три варианта развития событий – Defensa Central

Ситуация украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале" остается неясной. Как пишет Defensa Central, игрок еще не отреагировал на предложение клуба о продлении контракта, хотя недавно публично заявил, что хочет остаться.

В случае, если кипер не продлит контракт, президент "Реала" Флорентино Перес решил выставить его на продажу. Однако при этом Лунину тоже нужно согласиться на переход, ведь его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Реал" был бы готов продать Лунина за 25 или 30 миллионов евро, хотя сначала клуб попытается убедить его продлить контракт, потому что считают его действительно хорошим вратарем, и он был бы идеальной заменой и наследником Тибо.

Источник пишет о том, что вопрос должен решиться в ближайшее время – Андрей должен сообщить о своем окончательном решении "Реалу". В случае, если Андрей захочет досидеть год в "Реале" до конца своего нынешнего контракта, он должен понимать, что вообще не будет играть.

Мадридцы достаточно пессимистично настроены на ситуацию с Луниным, поэтому уже готовят план Б для второго вратаря команды.