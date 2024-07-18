Вице-чемпион Польши подписал 17-летнего украинца, игравшего за РБ Лейпциг U-19
Команда усиливает оборону
Фото - Шльонськ
Защитник Александр Гавриленко присоединился к "Шленску" на правах свободного агента. Юноша подписал соглашение по схеме 2+1.
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Футболист провел 33 встречи в составе "РБ Лейпциг" U-17 и U-19, 30 минут отыграл в молодежной Лиге чемпионов. До перехода в немецкий клуб он пробовал свои силы в юношеском коллективе чешской "Карвины".
В сентябре 2023 года дебютировал в сборной Украины U-18. Защитник появлялся в трех спаррингах против США (2:3), Турции (2:0) и Словакии (3:2).
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