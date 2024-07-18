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Без Цыганкова, но с Довбиком. Жирона не смогла одолеть клуб пятого дивизиона Испании

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Без Цыганкова, но с Довбиком. Жирона не смогла одолеть клуб пятого дивизиона Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
"Жирона" расписала мировую ничью в товарищеском матче с клубом из пятого по счету дивизиона чемпионата Испании (Терсеры) - "Олотом".

На 49-й минуте андердогов вывел вперёд Альберт Торрас, но уже через пару минут счёт сравнял 20-летний форвард "Жироны" Икер Альмена.

Стоит отметить, что украинский нападающий Артём Довбик появился на поле во втором тайме. Виктор Цыганков, в свою очередь, участия в спарринге из-за травмы не принимал.

Олот - Жирона - 1:1

Голы: Торрас 49 - Альмена 51.

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Испания товарищеские матчи спарринг Жирона
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Опубликовал: Александр Бураков
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