Без Цыганкова, но с Довбиком. Жирона не смогла одолеть клуб пятого дивизиона Испании
Можно списать на статус игры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" расписала мировую ничью в товарищеском матче с клубом из пятого по счету дивизиона чемпионата Испании (Терсеры) - "Олотом". На 49-й минуте андердогов вывел вперёд Альберт Торрас, но уже через пару минут счёт сравнял 20-летний форвард "Жироны" Икер Альмена. Стоит отметить, что украинский нападающий Артём Довбик появился на поле во втором тайме. Виктор Цыганков, в свою очередь, участия в спарринге из-за травмы не принимал. Олот - Жирона - 1:1 Голы: Торрас 49 - Альмена 51.
???? Picadeta d’Almena i cap a dins! ❤️???? pic.twitter.com/uOR760zFvM— Girona FC (@GironaFC) July 17, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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