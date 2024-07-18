  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
В тренде

Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике

Наши за границей

Комментарий Мичела

Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о нынешней ситуации вокруг украинского нападающего Артёма Довбика.

"Это правда, что ходит множество трансферных слухов относительно его будущего, но Довбик спокоен", - приводит слова специалиста журналист Мичел Коста.

Ранее сообщалось, что Довбик принял окончательное решение остаться в "Жироне", но СМИ всё ещё связывают украинца с мадридским "Атлетико".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Без Цыганкова, но с Довбиком. Жирона не смогла одолеть клуб пятого дивизиона Испании
yellow-arrow
Вице-чемпион Польши подписал 17-летнего украинца, игравшего за РБ Лейпциг U-19
yellow-arrow
Лунин в Реале. Есть три варианта развития событий – Defensa Central
Мичел Санчес Артем Довбик Жирона трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости