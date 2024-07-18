Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
Комментарий Мичела
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о нынешней ситуации вокруг украинского нападающего Артёма Довбика.
"Это правда, что ходит множество трансферных слухов относительно его будущего, но Довбик спокоен", - приводит слова специалиста журналист Мичел Коста.
Ранее сообщалось, что Довбик принял окончательное решение остаться в "Жироне", но
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Опубликовал: Александр Бураков
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