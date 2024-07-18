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Коноплянка: Если хотите быть в Барселоне, Реале – нужно ехать в Европу немножко раньше

Наши за границей
Обновлено

Евгений дал совет молодым украинским футболистам

Коноплянка: Если хотите быть в Барселоне, Реале – нужно ехать в Европу немножко раньше

sport24

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, у которого не совсем сложилась карьера в Европе, дал совет по этому поводу молодым игрокам.

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Напомним, что сам Евгений перебрался в Европу из "Днепра" в 25 лет.

"Нужно идти в Европу и играть так же хорошо, как в Украине, немного раньше - в 20-22. И тогда брать 1-2 года на адаптацию, понимать менталитет, понимать, как играть, какие там люди, как нужно готовиться. Много моментов.

Хочу посоветовать молодым футболистам: если вы хотите достичь каких-то целей, быть в "Барселоне", "Реале" – нужно ехать немножко раньше", - рассказал Евгений.

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Евгений Коноплянка
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.07.2024 в 19:36
ДА викладатися потрібно на кожному тренуванні і тим більше грі!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.07.2024 в 19:36
ДА викладатися потрібно на кожному тренуванні і тим більше грі!
Ответить
1
0

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