  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко
В тренде

Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко

Наши за границей

Украинца хочет главный тренер неаполитанцев Антонио Конте

Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британские СМИ подтверждают информацию своих итальянских коллег о том, что "Наполи" проявляет интерес к украинскому левому защитнику "Эвертона" Виталию Миколенко.

По данным авторитетного Sky Sports, подписание Миколенко – особое желание главного тренера "Наполи" Антонио Конте. Новый коуч "Партенопеи" попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.

Читайте такжеМиколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму

Впрочем, как сообщали ранее неаполитанские СМИ, "Эвертон" не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.

Также была информация, что возможно, "ириски" будут сговорчивее по Миколенко в случае обмена украинца на хавбека "Наполи" Йеспера Линдстрема, которого "Эвертон" захотел бы заполучить. Впрочем, о такой ситуации еще рано говорить, так как до официальных переговоров между клубами дело еще не дошло.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

По теме
yellow-arrow
Коноплянка: Если хотите быть в Барселоне, Реале – нужно ехать в Европу немножко раньше
yellow-arrow
Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
yellow-arrow
Без Цыганкова, но с Довбиком. Жирона не смогла одолеть клуб пятого дивизиона Испании
Эвертон (Ливерпуль) Наполи Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости