Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко

Британские СМИ подтверждают информацию своих итальянских коллег о том, что "Наполи" проявляет интерес к украинскому левому защитнику " Эвертона " Виталию Миколенко.

По данным авторитетного Sky Sports, подписание Миколенко – особое желание главного тренера "Наполи" Антонио Конте. Новый коуч "Партенопеи" попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.

Читайте также Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму

Впрочем, как сообщали ранее неаполитанские СМИ, "Эвертон" не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.

Также была информация, что возможно, "ириски" будут сговорчивее по Миколенко в случае обмена украинца на хавбека "Наполи" Йеспера Линдстрема, которого "Эвертон" захотел бы заполучить. Впрочем, о такой ситуации еще рано говорить, так как до официальных переговоров между клубами дело еще не дошло.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.