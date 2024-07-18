Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко
Украинца хочет главный тренер неаполитанцев Антонио Конте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британские СМИ подтверждают информацию своих итальянских коллег о том, что "Наполи" проявляет интерес к украинскому левому защитнику "
По данным авторитетного Sky Sports, подписание Миколенко – особое желание главного тренера "Наполи" Антонио Конте. Новый коуч "Партенопеи" попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.
Впрочем, как сообщали ранее неаполитанские СМИ, "Эвертон" не горит желанием продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.
Также была информация, что возможно, "ириски" будут сговорчивее по Миколенко в случае обмена украинца на хавбека "Наполи" Йеспера Линдстрема, которого "Эвертон" захотел бы заполучить. Впрочем, о такой ситуации еще рано говорить, так как до официальных переговоров между клубами дело еще не дошло.
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В прошлом сезоне Миколенко провел за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.
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