Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико
Атлетико возобновил переговоры по украинцу
gironafc.cat
Мадридский "
Клуб ищет форварда на замену Альваро Морате, который, вероятно, перейдет в "Милан", и остановил свой выбор на 27-летнем украинце.
Источник отмечает, что Артем уже согласился на трансфер и уведомил руководство о том, что хотел бы перебраться в мадридский клуб.
Мадридцы надеются снизить сумму на Довбика, "Жирона" требует за украинца 40 миллионов евро.
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Напомним, что в сезоне 2023/24 Артем стал обладателем трофея "Пичичи" лучшему бомбардиру чемпионата, забив 24 гола.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Михаил Черныш
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Вarcelinius
19.07.2024 в 00:26
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