Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико

Мадридский " Атлетико " возобновил переговоры с "Жироной" по украинскому форварду Артему Довбику, сообщает Relevo.

Клуб ищет форварда на замену Альваро Морате, который, вероятно, перейдет в "Милан", и остановил свой выбор на 27-летнем украинце.

Источник отмечает, что Артем уже согласился на трансфер и уведомил руководство о том, что хотел бы перебраться в мадридский клуб.

Мадридцы надеются снизить сумму на Довбика, "Жирона" требует за украинца 40 миллионов евро.

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Напомним, что в сезоне 2023/24 Артем стал обладателем трофея "Пичичи" лучшему бомбардиру чемпионата, забив 24 гола.