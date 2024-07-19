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Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико

Наши за границей

Атлетико возобновил переговоры по украинцу

Довбик заявил руководству Жироны, что хочет перейти в Атлетико

gironafc.cat

Новина українською

Мадридский "Атлетико" возобновил переговоры с "Жироной" по украинскому форварду Артему Довбику, сообщает Relevo.

Клуб ищет форварда на замену Альваро Морате, который, вероятно, перейдет в "Милан", и остановил свой выбор на 27-летнем украинце.

Источник отмечает, что Артем уже согласился на трансфер и уведомил руководство о том, что хотел бы перебраться в мадридский клуб.

Мадридцы надеются снизить сумму на Довбика, "Жирона" требует за украинца 40 миллионов евро.

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Напомним, что в сезоне 2023/24 Артем стал обладателем трофея "Пичичи" лучшему бомбардиру чемпионата, забив 24 гола.

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Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 00:26
Жаль.
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Комментарии 6
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Вarcelinius
19.07.2024 в 00:26
Жаль.
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 00:36
Та хз... МС- высоко, Атлеты- может и низковато... Показал бы еще один такой сезон в Жироне (мечты), а там пусчай думают... Хотя года... А бабло само не заработается...
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Loader (Днепр)
19.07.2024 в 00:43
Ни х.я не жаль. Игрок одного сезона. Удачное стечение обстоятельств и подходящая атмосфера в команде. В АМ этого уже не будет.
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JudgeDredd (Киев)
19.07.2024 в 00:54
Потому и хочет уйти, что игрок одного сезона. Не факт, что сможет так и в следующем сезоне и уже в Атлетико не позовут.
 
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 00:54
Знаю, но может быть поторит (надеюсь)
 
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 00:58
Хотя нет- не жаль! После таких слов*, мне за него стыдновато))) * Перематую себе пальцы, потому что у кого то увидел)))
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