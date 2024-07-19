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Стало известно, сколько ещё времени из-за травмы пропустит Цыганков

Наши за границей

Сроки восстановления подходят к концу

Стало известно, сколько ещё времени из-за травмы пропустит Цыганков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков не принял участия в первом контрольным поединке каталонской команды против "Олота" (1:1) в рамках предсезонной подготовки.

Причиной этому послужила травма (а именно разрыв мышц бедра второй степени), которую украинский футболист получил в стартовой игре национальной сборной на Евро-2024 с Румынией (0:3).

Согласно прогнозам врачей, восстановление Виктора с того момента должно занять около 5-6 недель, так что уже в скором времени он может приступить к тренировкам по индивидуальной программе.

В сезоне 2023-24 Цыганков отличился 8 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 34 матчах.
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травма Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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