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Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ

Наши за границей

Поедет к Мудрику?

Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в скором времени может пополнить состав "Челси". Об этом сообщает журналист издания OndaCero Альберто Перейро.

По данным источника, в обратном направлении в таком случае последует вратарь лондонского клуба - Кепа Аррисабалага, который выступал в "Реале" на правах аренды в прошлом сезоне.

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Срок действующего трудового соглашения Лунина со "сливочными" истекает летом 2025 года.

Ранее Андрей заявил о своём желании продолжить карьеру в "Реале" и получать больше игровой практики.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:53
Какашкин, ты где сейчас, на даче? Курва блъ!
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Комментарии 9
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:53
Какашкин, ты где сейчас, на даче? Курва блъ!
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 15:03
Трубін більше не зіграє за Бенфіку — українець готується до трансферу в Інтер.
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0
1
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:06
Нот?
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0
0
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:07
чи просто балакаешь))
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0
0
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:11
Здесь ветка про Лунина, придурок. А ну вон отсюда!
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Вarcelinius
19.07.2024 в 14:37
Не знаешь о чём и о ком писать, пиши о Лунине. Это вечная тема.
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:45
News: Лунин очень хочет получать в Реале, но здайте ему пож квартиру)
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:06
Твои комменты наталкивают меня на раздумья. А это зарядка для ума. Это хорошо. Главное, шоб платы не перегорели. Жара. )
 
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:11
Так а в чем смысл друг друга х-ть? Мудрые не отвичают матом_ а думают, как обх -ть))))
 
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