Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ
Поедет к Мудрику?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в скором времени может пополнить состав "Челси". Об этом сообщает журналист издания OndaCero Альберто Перейро.
По данным источника, в обратном направлении в таком случае последует вратарь лондонского клуба - Кепа Аррисабалага, который выступал в "Реале" на правах аренды в прошлом сезоне.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Срок действующего трудового соглашения Лунина со "сливочными" истекает летом 2025 года.
Ранее Андрей
Популярное сейчас
- Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники
- Сербское СМИ требует отстранить Вацко от спорта за его высказывание о Партизане
- Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля
- Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Разные полюса посева. Потенциальные соперники Динамо и Кривбасса в третьем квалификационном раунде ЛЕ
Комментарии 9