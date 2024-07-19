Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ

Украинский голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин в скором времени может пополнить состав "Челси". Об этом сообщает журналист издания OndaCero Альберто Перейро.

По данным источника, в обратном направлении в таком случае последует вратарь лондонского клуба - Кепа Аррисабалага, который выступал в "Реале" на правах аренды в прошлом сезоне.

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Срок действующего трудового соглашения Лунина со "сливочными" истекает летом 2025 года.