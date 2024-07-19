Романо опроверг слухи о скором переходе Лунина в английский гранд
Слухи оказались ложными
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" пока не получал никаких предложений от "Челси" по голкиперу Андрею Лунину. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, сегодня журналист Альберто Перейро
По информации Романо, единственной обсуждаемой темой в "Реале" является потенциальный трансфер испанца Кепы Аррисабалаги, который призван заменить Лунина в случае его ухода.
Ранее Кепа уже получал официальное предложение от саудовского "Аль-Иттихада", но испанец всё ещё ждёт окончательного решения "сливочных".
15 июля
???????? Real Madrid have not received any approach from Chelsea for Andrij Lunin so far.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024
The only topic discussed is about Kepa who’s giving total priority to Real Madrid… in case Lunin leaves.
Kepa received formal proposal from Al Ittihad but still waiting for Real Madrid. pic.twitter.com/yhxanahtUs
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