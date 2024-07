Романо опроверг слухи о скором переходе Лунина в английский гранд

Мадридский "Реал" пока не получал никаких предложений от "Челси" по голкиперу Андрею Лунину. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня журналист Альберто Перейро заявил, что 25-летний украинец находится в шаге от перехода в лондонский клуб.

По информации Романо, единственной обсуждаемой темой в "Реале" является потенциальный трансфер испанца Кепы Аррисабалаги, который призван заменить Лунина в случае его ухода.

Ранее Кепа уже получал официальное предложение от саудовского "Аль-Иттихада", но испанец всё ещё ждёт окончательного решения "сливочных".

15 июля Лунин начал предсезонную подготовку с "Реалом".

