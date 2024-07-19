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Романо опроверг слухи о скором переходе Лунина в английский гранд

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Слухи оказались ложными

Романо опроверг слухи о скором переходе Лунина в английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" пока не получал никаких предложений от "Челси" по голкиперу Андрею Лунину. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня журналист Альберто Перейро заявил, что 25-летний украинец находится в шаге от перехода в лондонский клуб.

По информации Романо, единственной обсуждаемой темой в "Реале" является потенциальный трансфер испанца Кепы Аррисабалаги, который призван заменить Лунина в случае его ухода.

Ранее Кепа уже получал официальное предложение от саудовского "Аль-Иттихада", но испанец всё ещё ждёт окончательного решения "сливочных".

15 июля Лунин начал предсезонную подготовку с "Реалом".

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 16:13
Кха-кхааа... (ну так шоб отметиться)
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
19.07.2024 в 16:13
Кха-кхааа... (ну так шоб отметиться)
Ответить
1
0

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