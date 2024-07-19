Зинченко подписал контракт с новым агентством
Украинец подписал контракт с Unique Football Agency
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил сменить агента.
Наш соотечественник подписал контракт с новым агентством - Unique Football Agency. Договор рассчитан до 2026 года.
Похоже, что это новая компания, поскольку в профиле на Тransfermarkt агенство имеет лишь одного игрока (Александра).
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Rich123 (Киев)
19.07.2024 в 20:42
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