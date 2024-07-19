Зинченко подписал контракт с новым агентством

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил сменить агента.

Наш соотечественник подписал контракт с новым агентством - Unique Football Agency. Договор рассчитан до 2026 года.

Похоже, что это новая компания, поскольку в профиле на Тransfermarkt агенство имеет лишь одного игрока (Александра).