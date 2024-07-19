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Зинченко подписал контракт с новым агентством

Наши за границей

Украинец подписал контракт с Unique Football Agency

Зинченко подписал контракт с новым агентством

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко решил сменить агента.

Наш соотечественник подписал контракт с новым агентством - Unique Football Agency. Договор рассчитан до 2026 года.

Похоже, что это новая компания, поскольку в профиле на Тransfermarkt агенство имеет лишь одного игрока (Александра).

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Комментарии
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Rich123 (Киев)
19.07.2024 в 20:42
цього ДБ це не врятує
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Комментарии 1
Rich123 (Киев)
19.07.2024 в 20:42
цього ДБ це не врятує
Ответить
0
0

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