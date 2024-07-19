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Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ

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Канониры нацелились на двух игроков

Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

До старта сезона Премьер-лиги 2024/25 осталось всего четыре недели, и "Арсенал" хочет успеть осуществить трансфер.

"Канониры" надеются, что смогут подписать двух перспективных молодых игроков - Риккардо Калафиори из "Болоньи" и Илью Забарного из "Борнмута“.

Клуб украинца не собирается легко расставаться с талантливым игроком, но могут пойти на уступки, если получат предложение в районе 40-45 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник:
caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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