Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ
Канониры нацелились на двух игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
До старта сезона Премьер-лиги 2024/25 осталось всего четыре недели, и "Арсенал" хочет успеть осуществить трансфер.
"Канониры" надеются, что смогут подписать двух перспективных молодых игроков - Риккардо Калафиори из "Болоньи" и Илью Забарного из "Борнмута“.
Клуб украинца не собирается легко расставаться с талантливым игроком, но могут пойти на уступки, если получат предложение в районе 40-45 миллионов фунтов стерлингов.
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Источник:caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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