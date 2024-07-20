Журналист: Яремчук дал очередной ответ Трабзонспору

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук снова отказал турецкому клубу в трансфере. Об этом сообщает журналист Лоренцо Лепоре. "Черноморские штормы" теперь сфокусируются на других вариантах усиления атаки.

Бельгийская сторона планирует продать нападающего сборной Украины этим летом. В СМИ писали о желающих из Италии и Франции, но пока прогресса в этих направлениях нет.

Роман старается остаться в пределах топ-5 евролиг, поэтому переход в "Трабзонспор" не выглядит для него целесообразным продолжением карьеры после сезона в Ла Лиге.