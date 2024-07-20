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Довбик оформил дубль за один тайм спарринга против команды Лиги 1 – ВИДЕО

Наши за границей

"Жирона" одержала волевую победу в первой половине встречи

Довбик оформил дубль за один тайм спарринга против команды Лиги 1 – ВИДЕО

Фото: ФК Жиронаа

UA-Футбол
Новина українською

В субботу "Монпелье" и "Жирона" проводят товарищеский матч.

Счет во встрече был открыт на 19-й минуте французской командой. Правда, еще до перерыва испанцы смогли выйти вперед.

Оба гола оформил Артем Довбик. Сначала он замкнул подачу партнера, а затем реализовал выход один на один.

Добавим, что Виктор Цыганкова отсутствует в заявке на эту игру. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

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