Довбик оформил дубль за один тайм спарринга против команды Лиги 1 – ВИДЕО
"Жирона" одержала волевую победу в первой половине встречи
Фото: ФК Жиронаа
В субботу "Монпелье" и "Жирона" проводят товарищеский матч.
Счет во встрече был открыт на 19-й минуте французской командой. Правда, еще до перерыва испанцы смогли выйти вперед.
Оба гола оформил Артем Довбик. Сначала он замкнул подачу партнера, а затем реализовал выход один на один.
El primer del pitxitxi! ???? pic.twitter.com/SHjiwrraZS— Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024
???? No pot parar de marcar gols. pic.twitter.com/fDyuWw82P1— Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024
Добавим, что Виктор Цыганкова отсутствует в заявке на эту игру. Он продолжает восстанавливаться после травмы.
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