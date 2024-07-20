Довбик оформил дубль за один тайм спарринга против команды Лиги 1 – ВИДЕО

В субботу "Монпелье" и "Жирона" проводят товарищеский матч.

Счет во встрече был открыт на 19-й минуте французской командой. Правда, еще до перерыва испанцы смогли выйти вперед.

Оба гола оформил Артем Довбик. Сначала он замкнул подачу партнера, а затем реализовал выход один на один.

El primer del pitxitxi! ???? pic.twitter.com/SHjiwrraZS — Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024

???? No pot parar de marcar gols. pic.twitter.com/fDyuWw82P1 — Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024

Добавим, что Виктор Цыганкова отсутствует в заявке на эту игру. Он продолжает восстанавливаться после травмы.